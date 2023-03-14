880 مستفيدا من قافلة «حياة كريمة» المجانية في الغربية

تواصل مؤسسة حياة كريمة في تقديم الخدمات المختلفة للأهالي في مختلف المحافظات، منها الخدمية والتنموية وكذلك الطبية؛ للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي هناك، وتدشين المشروعات وتقديم الخدمات الطبية المجانية والرعاية الصحية لهم.

حياة كريمة في الغربية

وفي إطار هذه الجهود، شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية وبيطرية نظمتها جامعة طنطا في قرية ميت السودان بمحافظة الغربية، إذ شهدت القافلة العديد من التخصصات الطبية الهامة، منها «جراحة المخ والأعصاب، الأطفال، العظام، الجراحة العامة» وغيرها بجانب التخصصات النفسية والعصبية والقلب والأسنان.

قافلة طبية

وقدمت هذه القافلة المجانية خدماتها إلى 880 مواطنا، وتم تحويل 51 حالة إلى المستشفيات؛ لإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة وإجراء العمليات لها.

قافلة بيطرية

وفي نفس القرية تم تنظيم قافلة بيطرية، وتم فحص 468 رأس ماشية، ونحو 2650 من الطيور، وما زالت القوافل الطبية لمؤسسة حياة كريمة مستمرة في باقي المحافظات.

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة، توفير الخدمات التنموية والخدمية وكذلك التوعوية والطبية، في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات الأساسية، وتدشين المشروعات المختلفة بها؛ للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي فيها.