الكرملين: وضع النظام المصرفي الأمريكي لن يؤثر على روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف، إنّ الوضع في النظام المصرفي الأمريكي لن يؤثر بشكل فعلي على روسيا.

بيسكوف: النظام المالي لروسيا يخضع للعقوبات الغربية بشكل أساسي

وأوضح بيسكوف، حسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم، أنّ الأزمة في القطاع المصرفي الأمريكي لن تؤثر على النظام المالي لروسيا، لأنه يخضع للعقوبات الغربية بشكل أساسي.

وأضاف أنّ النظام المصرفي الروسي له صلات معينة مع بعض القطاعات في النظام المالي الدولي، لكنه يخضع لقيود غير قانونية يفرضها الغرب الجماعي.

النظام المصرفي الروسي محمي إلى حد بعيد من التأثير السلبي

وأشار إلى أنّ النظام المصرفي الروسي محمي إلى حد بعيد من التأثير السلبي لـ الأزمة المصرفية التي تشهدها الولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إنّ روسيا وصربيا ستواصلان مناقشة أصعب القضايا الثنائية كشريكين، مضيفا، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية «بالطبع، سنواصل مناقشة أصعب القضايا على جدول أعمال علاقاتنا مع أصدقائنا الصرب كشركاء».