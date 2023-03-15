وظائف للمعلمين بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات القاهرة الكبرى (قاهرة، جيزة، قليوبية) علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويستمر حتى 19 مارس 2023.

وأضافت الوزارة أن الراغبين في التقديم بوظائف إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية يمكنهم الدخول على هذا الرابط، مشيرا إلى أنه يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة حوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.

معلم دراسات اجتماعية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم اقتصاد

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم Math

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم نجارة (نظري وعملي)

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم بناء (نظري وعملي)

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.