وظائف للمعلمين بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين، للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظتي القاهرة والقليوبية، بداية من اليوم، وتستمر حتى 19 مارس 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط.

شروط التقديم لوظائف المعلمين بمدرسة إيجيبت جولد

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن شرط التقديم لوظائف المعلمين بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر، ويتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات، والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

معلم فيزياء

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم دراسات واقتصاد

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم صياغة الحلي والمجوهرات

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.