جامعة مطروح تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج الماشية في قرية المثاني

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنه جرى تنظيم قافلة مجانية في قرية المثاني التابعة لمركز النجيلة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

الجامعة حريصة على أداء دورها المجتمعي

وأكد الدكتور مصطفى النجار، حرص جامعة مطروح على تنظيم عدد من القوافل البيطرية لخدمة المواطنين، موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

تقديم العلاج للمواشي

وخلال فعاليات قافلة محافظة مطروح البيطرية، جرى الكشف البيطري على 30 حالة التهاب رئوي في غنم، بالإضافة إلى عدد من حالات الأغنام الأخرى، وتشمل حالة التهاب مفاصل، 6 حالات التهاب الفم النفطي التقرحي، 12 حالة ديدان كبدية، حالة إجهاض، 10 حالات التهاب غدد ليمفاوية، 15 حالة كشف سونار، 3 حالات التهاب ضرع، 40 حالة إسهال، و4 حالات جرب، حالتان خراج، و4 حالات باستريلا، و10 حالات نقص أملاح معدنية، و15 حالة طفيليات داخلية، و100 حالة تجريع، كما تم توقيع الكشف البيطري على 10 حالات إسهال في جديان، وحالتان التهاب ضرع وخراج في معزة.