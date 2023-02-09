قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية هربيط بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة بيطرية مجانية شاملة بقرية هربيط

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة إن مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع جمعية مستشفى بروك الخيري نفذت حملة لعلاج الحيوان بالمجان، وبالتنسيق مع مجلس مدينة أبو كبير، وبحضور دكتور محمد ثروت مسئول حياة كريمة بأبو كبير ومديري إدارات (رعاية الحيوان – الإرشاد –الرعاية التناسلية - مسئول حياة كريمة بالمديرية – مندوب قسم التأمين بالمديرية) ومدير الإدارة أبو كبير البيطرية وعدد من أطباء إدارة أبو كبير ووحدة هربيط البيطرية بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الثانية) وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

تقديم العلاج والعناية بالحيوانات

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (186) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و (117) ضد الجراحة والتنفسية و (74) ضد الأمراض الجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار ل (127) رأس ماشية ورش (176) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (320) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج (344) طائرا وترقيم وتسجيل (25) رأس ماشية، كما تم تقديم العلاج والعناية لحيوانات الفصيلة الخيلية وفحص وعلاج ضد الأمراض الباطنية والجراحة والتنفسية وإجراء فحص وعلاج أمراض الحافر والمسح التناسلي والفحص لعدد باستخدام جهاز السونار وفي عمل السروجي تم عمل تروسيات وصيانة غطاء فرو لسلسلة الأنف لعدد (110) من الفصيلة الخيلية بالإضافة إلى تقديم التوعية والإرشاد من الأطباء لـ(44) مربى للدواب.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوة إرشادية تناولت مزايا وفوائد التأمين على الماشية وكذلك أهمية ودور مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن أمن وصحي وتمت توعية الحاضرين بأهمية التلقيح الاصطناعي للحصول على سلالات من الحيوانات عالية الإنتاج وكذلك التعريف بمرض السعار في الكلاب وكيفية التعامل معه من قبل الطب البيطري.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد لقاء مع عدد من قيادات البلدة ومربي الثروة الحيوانية المستفيدين بالقافلة لمناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتم الاستماع والتواصل معهم.