زلزال بقوة 5.1 درجة ريختر يضرب روسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس «ريختر» الساحل الشرقي لإقليم «كامتشاتكا» شرقي روسيا.

وذكرت المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بالإقليم، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مركز زلزال روسيا كان يقع على عمق 15 كيلومترًا، وعلى بعد 194 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة «بيتروبافلوفسك كامتشاتسكى».

بركان شيفيلوتش قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 6.5 كلم

وأشار إلى أنَّه لا توجد حتى الآن أية معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يُذكر أنَ المكتب الرئيسي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، أعلن فبراير الماضي، أنَّ بركان شيفيلوتش قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 6.5 كيلومتر، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وجاء في بيان الإدارة «ينتشر عمود الرماد البركاني في اتجاه الشمال الشرقي نحو خليج أوزيرني، ولا توجد مراكز سكنية على مسار انتشاره».

لم تسجل أي حالة لتساقط الرماد البركاني على البلدات السكنية

ووفقا لتوضيح وزارة الطوارئ، لم تسجل أي حالة لتساقط الرماد البركاني على البلدات السكنية، كما أنَّه لا توجد أي مجموعة سياحية في هذه المنطقة حاليا.

يُذكر أنَّ بركان شيفيلوتش الذي ارتفاعه 3283 مترًا، كان قد قذف في 19 يناير الماضي عمودًا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كيلومتر أيضًا.