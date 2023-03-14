رئيس «صحة النواب»: تقديم حوافز إيجابية للأسر الداعمة لتنظيم الإنجاب

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّ الدولة المصرية ماضية في تقديم حوافز إيجابية للأسر الداعمة لتنظيم الإنجاب، وذلك للحفاظ على معدلات التنمية التي تمّ تحقيقها في الفترة الماضية والمعرضة للتأكل مرة أخرى بسبب النمو السكاني المتزايد.

المبادرة القومية لتنمية الأسرة

وقال رئيس لجنة الصحة، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنَّ المبادرة القومية لتنمية الأسرة المصرية هي في الأساس مشروع قومي مشترك بين جميع الوزارات المختلفة لمواجهة الزيادة السكانية، لاسيما أن هذه المشكلة لا ترتبط بملف الصحة فقط ،وانما بمستقبل الأجيال القادمة واستفادتها من مسار التنمية في الجمهورية الجديدة.

واستطرد «حاتم»، أنَّ البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة، يشتمل على حافز إيجابي جديد لتنظيم النسل، من خلال أشراك السيدات اللاتي تتراوح أعمارهنّ ما بين 21 وحتى 45 عامًا كحد أقصى في المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وتدخر الدولة مبلغ قيمته 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة ولديها طفلان بحد أقصي يحق الاستفادة من هذا المبلغ في مجموعه عند بلوغ السيدة 45 عامًا، مبينًا إلى إلزام المرأة بشروط المشروع والمتابعة الدورية للتحقق من عدم إنجابها للطفل الثالث.

خطة إعلامية لمواجهة الزيادة السكانية

طالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة تدشين خطة إعلامية شاملة تتضمن منصات السوشيال، لمخاطبة جميع الأسر المصرية بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة من خلال تنظيم النسل، على أن يشارك فيها فئات عديدة من المجتمع لتحقيق الجدوى منها.

مبادرة الألف يوم الذهبية

وشدد على أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة بشأن الـ ألف يوم الذهبية في حياة الأم، وقال إن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تعمل الحكومة على تحقيقها لتنمية الأسرة المصرية، وتتضمن الفصل بين أنجاب الطفل الأول والثاني بنحو 30 شهرا وهو ما يعادل الـ3 سنوات، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الأم والطفل، مبينًا إلى أنَّ لجنة الصحة بمجلس النواب تتابع بكثب المبادرات القومية للحفاظ على كيان الأسرة المصري وتنميتها، ومن بينها مبادرة 2 كفاية والتي تدعم إنجاب طفلين للحفاظ على صحة الأم وتوفير بيئة مناسبة لتربية الأبناء.

برنامج حوافز تنظيم الأنجاب

يُشار إلى أنَّ رئيس الوزراء كان قد شهد اليوم توقيع بروتوكول لبرنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبموجبه تقوم وزارة المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عامًا، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.