رئيس «صحة النواب» يكشف أسباب تحرك البرلمان لمواجهة هجرة الأطباء

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية وراء تحرك البرلمان والحكومة لمواجهة عزوف الأطباء عن العمل داخل السوق المصري، والذى يرجع إلى تدني الأجور، الأمر الذي دفع الخريجين من حديثي العهد إلى الالتحاق بالعمل في الدول الأوروبية والعربية، الأمر الذي ساهم في وجود عجز في تكليف الأطباء بالمحافظات.

وأشار النائب الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن توجه وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لتحسين أحوال الأطباء من الأمور الهامة، لاسيما لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، لافتا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تلقت عددا من الشكاوى من الأطباء بسبب ضعف الأجور.

3 أمور لتحسين أصاع العاملين في القطاع الصحي

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «نحتاج إلى 3 أمور لتحسين أصاع العاملين في القطاع الصحي، وذلك من خلال تحقيق التقدير المادي والمعنوي والبيئة الآمنة للعمل، وكذلك إتاحة التدريب والتعليم المستمر لرفع مستوى تقديم الخدمة لكل الفريق الصحي»، مشيرًا إلى تخريج نحو 12 ألف طبيب في العام الواحد، من بينهم 4 آلاف يتقدمون باستقالاتهم بهدف العمل في دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

ضرورة تفعيل دور المجلس الصحي المصري

وأضاف: «مش معقول بعد 10 أو 15 عام من الدراسة والتعب والعمل جاد في كلية الطب، يكون مرتب الطبيب ألفين جنيه، بينما لو سافر إلى الدول الأجنبية سيصل راتبه في بداية التعاقد 4 آلاف إسترليني»، مطالبًا بضرورة تفعيل دور المجلس الصحي المصري لاستمرار تدريب وتعليم لكل الفريق الصحي من أول الحصول على ترخيص مزاولة المهنة والشهادات المهنية.

وأشار إلى ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية بهدف حماية الفريق الصحي والمؤسسات الطبية وكذلك المريض، مبينا إلى أن تطوير أداء العاملين في مختلف المستشفيات، جزء أساسي من تطوير منظومة الصحة المصرية وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

كانت لجنة الصحة قد أعلنت تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء، وستعمل اللجنة على 3 محاور رئيسية وهي، تحسين الوضع المادي، والتدريب، والمسئولية الطبية.