الإمارات العربية المتحدة تحدد مواعيد العمل في رمضان

تختلف مواعيد العمل في رمضان في معظم الدول العربية عن مثيلاتها قبل الشهر الكريم والصيام، فتحاول الدول تقليل عدد ساعات العمل، إذ قامت القطاعات الحكومية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحديد ساعات العمل وتقليلها.

الإمارات تحدد مواعيد العمل في رمضان

مواعيد العمل في رمضان في الإمارات تختلف عن باقي أشهر السنة، وقامت جميع جهات التسوق والمرافق الترفيهية بتغيير أوقات العمل حتى تتناسب مع جدول الصائمين وطبيعة الحياة في الشهر رمضان المبارك.

وعرض القطاعان الحكومي والخاص في دولة الإمارات مواعيد العمل في رمضان، وتحديد جدول زمني للحصص الدراسية لطلبة جميع مراحل التعليم، وتحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان.

تخفيض ساعتين يوميا من ساعات العمل العادية

وأصدرت حكومة الإمارات استنادا لقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المواعيد العمل الرسمية، علي أن يبدأ العمل من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 09:00 صباحا حتى الساعة 02:30 ظهراً، بينما يوم الجمعة يبدأ العمل من ساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وبالنسبة إلى القطاع الخاص في الإمارات سيتم تخفيض ساعتين يومياً من ساعات العمل العادية، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات.

وعلي جانب آخر، لم تعتمد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني الخاص بالحصص الدراسية لطلبة جميع المراحل التعليمية، ولكن ذكرت أنه سيتم تزويد بكافة التفاصيل خلال الأيام القادمة.