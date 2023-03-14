كيفية الحصول على دعم «تكافل وكرامة».. اعرف خطوات التقديم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وطريقة الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023، مؤكدة أن التقديم يكون بالمجان دون تحمل المواطن أي رسوم أو أعباء مالية، وهناك معايير لاستمرار صرف الدعم دون الإقصاء من البرنامج.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على دعم تكافل وكرامة، يجرى من خلال توجه المواطن لأقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة ميلاد كمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صرف مستحقات شهر مارس 2023 خلال ساعات

ويبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالع عددهم 5,2 مليون أسرة، خلال ساعات، صباح غد الأربعاء، صرف مستحقات شهر مارس 2023، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن يوم 15 من كل شهر، موعد مقرر لصرف الدعم النقدي الشهري، ويجرى زيادة 25% بدءا من أبريل المقبل 2023، وخاصة يوم 15 من ذات الشهر.