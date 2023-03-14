صرف «تكافل وكرامة» شهر مارس 2023 غدا.. اعرف شروط استمرار المستحقات

يبدأ مستفيدو «تكافل وكرامة» البالغ عددهم 5,2 مليون أسرة، غدا الأربعاء، صرف مستحقات شهر مارس 2023، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن يوم 15 من كل شهر هو الموعد المقرر لصرف الدعم النقدي الشهري.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم صرف زيادة الـ25% لمستفيدي «تكافل وكرامة» بدءا من شهر أبريل 2023 «مع مستحقات شهر أبريل 2023»، أي 15 أبريل 2023.

شروط استمرار صرف «تكافل وكرامة» للمستفيدين

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن شروط استمرار صرف تكافل وكرامة للمستفيدين تتمثل فيما يلى:

- التزام أبناء السر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل» بحضور المدرسة بنسبة لا تقل عن 80% شهريا.

- عدم زواج الأبناء قبل 18 سنة «عدم زواج الأطفال».

- يشترط لاستمرار الدعم النقدى « تكافل وكرامة» حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل.

- يشترط لاستمرار الدعم النقدي إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

طرق التقديم للحصول على تكافل وكرامة مجانا

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم التقديم للحصول على دعم تكافل وكرامة مجانا في أقرب وحدة اجتماعية يتبع لها الشخص المتقدم للحصول على الدعم، مع ضرورة إحضار المستندات التالية :

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.