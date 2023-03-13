المستندات المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة بعد زيادة المعاش

يستفيد عد كبير من الأسر المصرية من برنامج تكافل وكرامة، وستطبق عليهم زيادة الـ 25% بدءا من شهر أبريل المقبل 2023، وفقا للزيادات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع المنيا الجديدة.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة قبل صرف دعم شهر مارس 2023، ضمن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين للتيسير عليهم، حيث يبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» 2023 شهر مارس الأربعاء المقبل لنحو 5,2 مليون أسرة مستفيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة

ويجرى التقديم للحصول على تكافل وكرامة عن طريق التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات المطلوبة بالمجان.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين.

- صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.

- قيد مدرسى للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- كود كشف الاعاقة فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

شروط صرف دعم تكافل وكرامة

وهناك شروط يجب توافرها لصرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة:

- عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، المتقدم للحصول على الدعم يتقاضى معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية.

- ألا يكون المتقدم عاملا بالحكومة أو بالقطاع العام أو في القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.