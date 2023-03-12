هل يصرف دعم تكافل وكرامة لشهر مارس بزيادة 25%؟.. «التضامن» تجيب

يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالغ عددهم 5.2 مليون أسرة، صرف الدعم النقدى لشهر مارس 2023، يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، بما يشمل 22 مليون مستفيد.

صرف زيادة تكافل وكرامة.. 15 أبريل المقبل 2023

ولفتت التضامن فى تقرير لها إلى أنه سيتم صرف زيادة تكافل وكرامة الـ 25% بدءا من شهر أبريل المقبل 2023، مؤكدة أنها جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل 2022 وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

المستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

ولفتت التضامن إلى أنه يتم التقديم للحصول على تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات المطلوبة بالمجان ، موضحا ان المستندات تتمثل فيما يلى:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة .

- قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام.