خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2023 دون دفع رسوم

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية التسجيل في تكافل وكرامة 2023، من خلال التوجه لأحد الوحدات الاجتماعية المنتشرة بالمناطق المختلفة، وخصصت الوزارة موقعا إلكترونيا يمكن من خلال الاستعلام عن طلب التسجيل وكل ما يخص برامج معاش تكافل وكرامة، التي يستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، زيادة الدعم النقدي ببرامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، سيتم صرفه في أبريل المقبل، وترصد السطور التالية، خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2023، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2023

1. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها.

2. التسجيل في تكافل وكرامة 2023 بتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل، «صور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين، وقيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين بالجامعة، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية».

3. تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

4. تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

5. تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

6. تسليم الأوراق إلى الأخصائي الاجتماعي.

7. المتابعة والاستعلام عن حالة طلب التسجيل في تكافل وكرامة 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج تكافل وكرامة، عبر هذا الرابط، والاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقما.