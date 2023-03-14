محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 27 طب بشري بجامعة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل خريجي كلية الطب بجامعة سوهاج الدفعة 27، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في مقر الجامعة الجديد بالكوامل، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، والدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

محافظ سوهاج يهنئ خريجي الدفعة 27

وهنأ محافظ سوهاج، خريجي الدفعة 27، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، مؤكدا سمو مهنة الطب، وأهمية دور الطبيب في منظومة العمل، وتخفيف آلام المرضى وعلاجهم، مشيرا إلى أن مهنة الطب إنسانية في المقام الأول.

كما قدم «الفقي» التهنئة لأولياء أمور الطلاب الخريجين، مؤكدا أنهم أصحاب الفضل الأول في نجاح أبنائهم.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة أبنائه الطلاب، خريجي الدفعة 27 طب سوهاج، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على تلبية الدعوة وحضور الاحتفال، ودعم أنشطة الجامعة المختلفة.

تكريم العشرة الأوائل

وكرم اللواء طارق الفقي، ورئيس جامعة سوهاج، العشرة الأوائل على الدفعة، ومنحهم شهادات التقدير، مقدما لهم التهنئة على تفوقهم.