سيول وأمطار غزيرة بـ3 مناطق بوسط سيناء واستعدادت مكثفة للتعامل مع المياه

تعرضت مناطق وسط سيناء إلى سقوط أمطار غزيرة منذ مساء أمس حتى اللحظات وصلت لمرحلة السيول على سفح الجبال بمناطق الوسط، وأكد سلامة الأحمر موظف وأحد أبناء القبائل من وادي العمر لـ «الوطن»، أن سيل قدم المنطقة من سفح الجبال، واستقر بمناطق الحمادات الموجودة بجوار المناطق الجبلية لوسط سيناء

وأضاف «الأحمر»، أن جريان المياه توقف على مقربة من طريق وادي العمر البرث من الناحية الشرقية، فيما لا زالت الأمطار تواصل تساقطها على تلك المناطق، وتوقعات أن تزيد كمية المياه الجارية الى مناطق السيول المائية بتلك المناطق.

تراكمات مائية على الطريق الدولي بين العريش والحسنةوقال محمد الترباني أحد أبناء قرية الحسنة لـ«الوطن»، إن تراكمات المياه، أغلقت الطريق الرئيسي بين الحسنة ونخل، وهناك سيول كثيفة قادمة من سفوح جبل الحلال زوطريق مصنع الأسمنت، مؤكدا أن السيول متوسطة، وغير مؤثرة، وهناك مصدات رملية تم إنشاؤها مسبقا، وذلك لجريان المياه والسيول باتجاه المجرى القديم للسيل المؤدي إلى جنوب مدينة العريش طريق الحفن الحسنة.

سيول محدودة بين الحسنة ونخل بوسط سيناء

ومن جهة أخرى، عقد مجلس مدينة الحسنة اجتماعا هاما، ورفع درجة الاستنفار والاستعداد تحسبا لاستمرار جريان المياه بنهر الطريق بمناطق السيل على طريق الحسنة نخل، الحسنة العريش.

وأضاف بيان المجلس أن الاجتماع عقد برئاسة محاسب سعيد خليل بغدادي رئيس المجلس، ومحمد أحمد مغربي سكرتير عام المجلس، وذلك من أجل وضع كافة الاستعدادات لمواجهة جميع الاحتمالات

وأضاف مجلس مدينة الحسنة أن تساقط الأمطار غير مؤثر حتى الآن، وأن مياه السيل تسير في الطرق القديمة، وأنه جرى عمل حواجز رملية ومصدات مسبقا.

سقوط أمطار غزيرة بشمال سيناء

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تعرضت الليلة الماضية ، وحتى اللحظات لموجة أمطار غزيرة، بجميع المناطق، في العريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء، رفعت المجالس المحلية والمديريات استعداداتها لمواجهة جميع الاحتمالات، ووضعت في حالة طوارئ بالتنسيق مع قسم الطوارئ والاستعدادات بديوان عام محافظة شمال سيناء.