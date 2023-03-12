«الأرصاد» تحذّر من تقلبات جوية غدا: تصل إلى سيول على بعض المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الارصاد الجوية، أنّه بداية من مساء غدا الإثنين، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع بداية ساعات المساء، حيث تعود الأجواء الشتوية.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الأمطار تكون بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، تزداد غزارة على السلوم ومطروح، وتمتد مع تقدم ساعات الليل على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وفقا لحركة المنخفض الجوي الذي يؤثر على مصر.

ومع بداية صباح الثلاثاء المقبل، تزيد كميات الأمطار، وتكون بين متوسطة وغزيرة ومتفاوتة الشدة أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والسواحل الشرقية، وشمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بنحو 8 درجات على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

سيول على شمال وجنوب سيناء

وفي محافظة البحر الأحمر، ونتيجة الطبيعة الجغرافية شمال وجنوب سيناء، فقد تصل الأمطار إلى حد السيول، بسبب المناطق الجبلية هناك.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14