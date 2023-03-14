أمطار غزيرة تضرب بورسعيد وغلق ميناء الصيد البحري بسبب الطقس السيئ

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار غزيرة اليوم، أثرت على حركة المارة بشوارع المحافظة، كما انخفضت درجات الحرارة بخلاف الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الحرارة مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

التحذير من تخفيف الملابس

كانت هيئه الأرصاد الجوية أعلنت عن أمطار غزيرة أمس واليوم على السواحل الشمالية، بينها محافظة بورسعيد، وحذرت من تخفيف الملابس، كما طالبت مرضى الحساسية بعدم النزول إلا للضرورة.

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن معدات الشركة انتشرت في شوارع محافظات القناة لسحب مياه الأمطار الغزيرة، كما تم إعلان حالة الطوارئ في محافظة بورسعيد.

وأكد أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا أن الشركة لها خطة تتضمن عدة محاور تعتمد عليها منذ استقبال موسم الشتاء، كما يتم تطهير بلاعات الصرف الصحي والأمطار وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى.

إغلاق ميناء الصيد البحري

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري، استمرار إغلاق الميناء لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 5 أمتار، ما يشكل خطورة على الصيادين في حالة الخروج إلى الغاطس، موضحا أن غرفة العمليات بميناء الصيد البحري تتابع تقلبات الطقس على مدار الساعة، مؤكدا عدم فتح الميناء إلا بعد انتهاء النوة التي تمر بالبلاد، كما حذر الصيادين من الصيد في هذه الأجواء حفاظا على حياتهم.