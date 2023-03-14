مواصفات امتحان الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي التيرم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022- 2023، لطلاب التعليم العام وطلاب المنازل والمسجونين ونزلاء المستشفيات.

مواصفات مادة الرياضيات الصف الأول الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الصف الأول الثانوي لطلاب التعليم العام الفصل الدراسي الثاني 2023 وهي كالتالي:-

- الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب.

- تتكون الورقة الامتحانية من ستة أسئلة (4 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال) والأسئلة الموضوعية منها 3 كل منها يتكون من 7 مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات.

- وسؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالين مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.

- تصحيح الورقة الامتحانية من 32 درجة.

- بالنسبة لطلاب المنازل والمسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم، تصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة ثم تضرب 5/4 للحصول على درجة الطالب من 40 درجة.

مواصفات مادة الرياضيات الصف الثاني الثانوي

- الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب.

- تتكون الورقة الامتحانية من 6 أسئلة (3 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال) والأسئلة الموضوعية منها سؤالين كل منها يتكون من 7 مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات.

- وسؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالين مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.

- بالنسبة لطلاب المنازل والمسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم تصحح الورقة الامتحانية من 24 درجة ثم تضرب 5/4 للحصول على درجة الطالب من 30 درجة.