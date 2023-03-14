ورشة «تعليم سباكة» ضمن فعاليات الأسبوع المائي بكفر الشيخ

شارك أعضاء برلمان الشباب في ورشة تعليم أسس السباكة بمركز شباب الربع في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ضمن فعاليات الأسبوع المائي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، حيث تقام الفعاليات في كافة محافظات مصر، بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه ووزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ورشة لتعليم أُسس السباكة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات تضمنت اليوم ورشة لتعليم أُسس السباكة ونظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف توعية المشاركين بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لكافة الوصلات المائية ومصادر المياه والمواسير، والتي يُعد إهمالها أحد أهم أسباب إهدار المياه، كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم دوري كرة قدم تحت شعار «كأس المياه» بالمركز، وتشهد الفعاليات تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية، معلنا موعد إقامة الحفل الختامي لتلك الفعاليات بمعسكر الطلائع والشباب بمصيف بلطيم يوم 16 مارس.

ترشيد استهلاك المياه

وأشار «محروس» إلى أن الأسبوع المائي يأتي ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «كل نقطة بتفرق»، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه.