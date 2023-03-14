حملات لصندوق مكافحة الإدمان لطلاب الجامعات والمدارس بالبحر الأحمر

انطلقت بالبحر الأحمر مبادرة «انت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع مجمع إعلام الغردقة والمجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، لنشر الوعي بين طلاب الجامعات والمدارس وجميع فئات المجتمع المختلفة، من خلال تنفيذ سلسلة ندوات توعوية.

حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لطلاب الجامعات والمدارس

أشار عمرو غنيم، المسؤول عن تنفيذ البرامج الوقائية بالبحر الأحمر بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى استمرار تنفيذ البرامج الوقائية خلال الشهور المقبلة على مستوى المحافظة والانتشار مع كل الجهات المختلفة من خلال مبادرات عامة بالأندية ومراكز الشباب والميادين العامة والمدارس والكليات، وتقديم المشورة لأي استفسارات عن خطورة المواد المخدرة.

وأضاف في بيان صحفى إلى أن الصندوق يقدم عن طريق الخط الساخن 16023 وسيلة العلاج المجاني وفي سرية تامة.

مركز العزيمة لعلاج الإدمان

وأوضح أنه تم افتتاح مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان بالغردقة، لتقديم المساعدات العلاجية لمحافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، ويتم الاستقبال بالعيادات الخارجية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، وأن الهدف من التركيز على مبادرات المصالح الحكومية مع الموظفين والموظفات لأنه يتم عمل تحاليل مفاجأة عليهم خلال الفترة المقبلة من خلال لجان التحاليل للمواد المخدرة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.