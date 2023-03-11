الغردقة قبلة البطولات والمسابقات الدولية.. 3 فعاليات عالمية في شهر واحد

أصبحت الغردقة قبلة البطولات والأحداث والمسابقات العالمية لامتلاكها المقومات الطبيعية والسياحية والإمكانات المادية والبشرية، وباتت مقصدا ووجهة سياحية ورياضية للأحداث والبطولات العالمية، حيث لم يمر سوى أيام قليلة على استضافة فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات في بداية مارس الجاري، حتى كانت على موعد مع 3 مسابقات عالمية على أرضها، وهي منتدى «المرأة العالمي للفنون بمشاركة فنانات من 14 دولة»، و«فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023 بمشاركة 50 دولة»، و«بطولة مصر الدولية الحادية عشرة للسياحة الرياضية لكرة القدم».

منتدى المرأة العالمي للفنون

وبدأت فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون بمدينة الغردقة، أمس الجمعة، عقب وصول الفنانات المشاركات من مدينة الأقصر، لاستكمال فعاليات المنتدى بمدينة الغردقة، بعد نحو 3 أيام من الفعاليات داخل المناطق الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر، حيث تقام أعمال المنتدى بالمناطق السياحية والأثرية بين المدينتين.

وأشار محمد حميدة، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى المرأة العالمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أعمال المنتدى بمدينة الغردقة تشمل تنظيم رحلة بحرية لجزيرة محمية الجفتون، ثم إقامة الحفل الختامي وتكريم المشاركات من 14 دولة، تضم «مصر- إيطاليا- روسيا- أوكرانيا- الأردن- لبنان- تونس- لاتيفيا- كوسوفو- مقدونيا- ألمانيا- صربيا- بوليفيا- اليونان- تاتارستان- السعودية».

بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023

كما تستضيف الغردقة بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023، التي تقام فعالياتها لأول مرة في مصر بمشاركة 50 دولة في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وكشف مصطفى عبدالحميد، ممثل الاتحاد المصري للقوة البدنية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فعاليات البطولة استمرت لمدة 5 أيام، وتنتهي فعالياتها اليوم بحفل الختام في أحد المنتجعات السياحية تحت إشراف اللواء محمود بركات، رئيس الاتحادين المصري والعربي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية.

بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية

وثالث البطولات التي تستضيفها مدينة الغردقة هي بطولة مصر الدولية الحادية عشرة للسياحة الرياضية لكرة القدم، تحت «شعارالإعلام والرياضة من أجل تشجيع السياحة الرياضية»، بمشاركة دولية من ممثلي المغرب والبرتغال وأرمينيا ومولدوفا وكازاخستان وليتوانيا وجورجيا، وتقام فعاليتها بنادي الرياضات البحرية تحت إشراف وزير الشباب والرياضة.