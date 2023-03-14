أسماء الفائزين في قرعة الحج بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم الإثنين أسماء 189 شخصا من الفائزين في قرعة الحج هذا العام من المتقديمن في محافظة الإسماعيلية إلى جانب 90 شخصا آخر كأسماء احتياطية للفائزين.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمحافظة الإسماعيلية.. حي أول

وفاز في نتيجة تأشيرة الحج هذا العام في حي أول 14 شخصا هم أسامة جودة عيسي ونوال إبراهيم محمد حجازي ورانيا مصطفى النحاس عبد الجواد وعماد محمد أحمد زكي وصفاء علي محمد عبد الوهاب وزينب السيد بيومي عوض وسعدية أحمد أحمد الدياسطي ومحمد أحمد محمود غويبة وناهد عبد الرحمن عبد الهادي هيكل وزينب عبد السلام عبد العزيز محمد ومروة محمد عبد الحليم رجب وأحمد سمير أنور أمين وممحد رضا عطية محمد وأحمد اسماعيل سليمان اسماعيل ومحمود حلمي فهمي عباس وأميرة محمد أحمد عطية عامر ومحمد غريب محمد أحمد.

أسماء الفائزين بنتيجة قرعة الحج في الإسماعيلية.. حي ثان

وفاز في نتيجة تأشيرة الحج بالإسماعيلية هذا العام في حي ثاني الإسماعيلية 38 شخصا هم حميدة حسين زيدان خليقة وفكرية عبيد احمد عبيد ونجوي شوقي عبد الرحمن ومدينة حنيدق غريب السيد وعدوي محمد علي سويفي ولمياء احمد محمد حال ومصطفي علي محمد علي نوفل وووفاء هاشم أحمد وسليمان عيد حسن عيد وسليمان جمال الدين سليمان متولي ومحمد فتحي درويش وحنان محمد احمد امام ولطيف عبد العظيم فوزي علي وزكريا تهامي شلبي وعزة ذكري محمود محمد ونوال محمود علي ومصطفي علي عبد المنعم علي وابني عبد العزيز محمد وحسن احمد حسن عوكل وامال حسن محمد مصطفي والسيد فتحي محمد فرغلي ومني محمود علي حسن وطارق عبد الرحمن حامد رشوان وامل محمد جابر وإبراهيم محمود محمد محمود والسيدة احمد علي ابراهيم.

وفاز في دائرة قسم ثان أيضا كل من جودة صالح محمود علي عيد وعابد عليوة محمد اسماء عبد العظيم عبد الرحمن احمد ومحمود عبد الوهاب محمد عبدالله ونعمية رمضان علي حسنين وأحمد عباس عبد العزيز سالم شيح ومحسن علي حسين علي ورضا عبد الله وسليم السيد محمد زكي وصباح الشافعي السيد أحمد وسيد إبراهيم إبراهيم يوسف وصباح علب محمود حجاج.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج في الإسماعيلية.. حي ثالث

وفاز في نتيجة قرعة الحج هذا العام في حي ثالث الإسماعيلية 42 شخصا هم صباح خير محمد سليمان وعبد المقصود إبراهيم عبد المقصود ورضا يونس خليل عبد الرحيم وحنان حسن حافظ إسماعيل وسمر سامي سعد الدين أحمد شحاتة وإيمان علي جمال الدين محمد وعلي عبد الرحمن علي أحمد ويسري عبد الفتاح مرسي وعفاف إسماعيل علي إسماعيل وراضي محمد أحمد حجازي لسليم بزان ودينا سيد هاشم وسوسن أحمد زيدان حسنين وسلوي علي أحمد ادريس وحمدي صالح اسماعيلي سعداوي وخليل علي أحمد خليل وسليمة أحمد محمد محمود وهاني عبد الرحمن أحمد محمد النجدي وسارة جمال عابدين سيد أحمد رفاعي.

كما فاز في نتيجة قرعة الحج في حي ثالث كل من أحمد يسري مصطفي محمد درويش وشا أحمد محمد السيد بخيت وفتحي سعد أحمد أبو حمرة والهام محمد مصطفى محمد وعزة اسماعيل علي عبد الرحمن وامان عبد المنعم أمين عبده ومحمد السيد ابراهيم مبروك وحسناء حامد محمد معوض وأحلام أبو المجد عيس وفا وعبد المعبود أحمد السيد موسي وسمر عبد المعبد أحمد موسي وهدي عثمان علي عبد النبي ونادية حسن محمود رزق ونادين حسن محمود رزق وخليل فاروق خليل اسماعيل ورشا عبد الهادي محمد كمال الدين ومحمد حسن عبد الجليل الفيشاوي ومني حسان معوض وخالد جبريل وصفاء محمد عبد الحافظ أيوب ومحمد فؤاد مصطفي حمودة ونجلاء فراج عساف واحمد حسن محمد حسن ومروة عرابي محمد عرابي.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمركز الإسماعيلية

وفاز بتأشيرة الحج هذا العام في مركز الإسماعيلية 17 شخصا هم محمد محمد حسن عبد القادر ومصرية محمد سالم عبد الله ومنصور عبده محمد سالم وجمالات موسي عبد الله موسي وخديجة مصطفي خليفة حسنين وقوزية السيد سليمان سالم وعفاف مصطفي محمد خليل ونحاح سليمان سلام سلامة وصلاح يوسف احمد السيد وسعاد عبادي علي محمود ومحمد محمود الشافعي عبد العزيز وعاطف محمد محمد سليم وفاطمة خليل حسن محمود وعاطف دسوقي زيدان محمد وهناء عبد السميع رضوان محمد وهناء عبد المنعم علي حسن والسيد إبراهيم محمد.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمركز أبو صوير

وفاز بتأشيرة الحج هذا العام في مركز أبو صوير 14 شخصا هم محمود محمود عبد الرحيم سلام وجيهان حنيدق محمد أحمد ومصطفي فودة عبد الله العجرودي وحسنة سلامة رشيد عودة محمد عبد الغني علي عبد الغني وعطيات امين عبد الغني حسين وهاني عبد الله عبد الرحمن عبد الحق وعادل عيد عبد الحميد عطية الشوربجي وهدي حسن حسين محمد وشفيقة احمد علي محمد شنب وايمان حمزة محمد التهامي ونعمة فؤاد عجمي علي والسيد صالح مصطفي معالي وسوسن محمد السيد محمد.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمركز القصاصين

وفاز بتأشيرة الحج هذا العام في مركز القصاصين الجديدة كل من عايدة محمد عبد الله سليمان وأحمد السيد عبد العال ناجح ومحمد سلامة السيد الخلعي وصبرين محمد منصور دياب وناعسة حسن عبد الله محمد وهشام حسين علي حسين وعصام محمد عبد الكريم سالم وسليم محمود حسن محمد وفاطمة اسماعيل محمود نور وحسن علي محمد عبد الله ورضا علي محمد علي ومحمد عبد الباسط محمد وعايدة علي عبد الكريم سالم وأحمد منصور عبد الكريم سالم ومحاسن احمد ابراهيم شنب.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمركز التل الكبير

وفاز بتأشيرة الحج هذا العام في مركز التل الكبير 13 شخصا هم صالح عبد المعطي أحمد يوسف سحر محمد عبدالجليل مهدي وسعودي حسن عيد وحمودة عطية حمودة عوض وميرفت موسي ابراهيم وأماني مصطفي حسن محمد ومحمد صبحي احمد محمود وأحمد زيدان سويفي ودعاء فتحي احمد ابراهيم وممتازة سالم علي سالم وجابر محمود ابراهيم خليل وسميرة عبد الحميد وسنية حسين محمد نصر الله.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمركز فايد

وفاز بتأشيرة الحج هذا العام في مركز فايد 10 أشخاص هم نور الدين صالح احمد صالح ومحمد علي احمد علي وسوسن حسن احمد ابو نوح وسامية محمود علي درويش وصلاح محمد ابراهيم السيد وفرحانة سالم محمد حسن وصالح حزين عبد الرازق عبد القادر وانتصار أبو الحسن حامد علي وكريمو محمد احمد حفني اودة باشه ووجيهة عبد العظيم حسين السيد.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمركز القنطرة شرق

وفاز بتأشيرة الحج هذا العام في مركز القنطرة شرق 5 أشخاص هم علي علي محمد الجمل وفاطمة حسن ابراهيم عبده وهمام السيد همام ابو زيد وهيام احمد مصطفي واحمد فوزي محمد علي.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بمركز القنطرة غرب

وفاز بتأشيرة الحج هذا العام في مركز القنطرة، فوزية محمد موسي حسين واشرف السيد شرويد عبد العال وحمادة سالم موسي مبارك وزينب حسن سعيد سلمي ومحمد احمد فرحان داوؤد وعياد عبد الرحمن إبراهيم حسين عياد وعبد السلام عبد العزيز بقري وهدي عبد العزيز محمد البلوي ونجاح محمد محمد حسين.

أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج بالتزكية

وأعلنت الوزارة فوز 7 أشخاص من كبار السن بنسبة 3% بالتزكية وهم عطيات علي علي عبد ربه بمدينة التل الكبير وسامي إبراهيم علي من التل الكبير ونوارة حسين ناصر إسماعيل من مركز فايد وفريد شفيق فريد ناصر من مركز فايد وعبد العزيز خليل علي إبراهيم من مركز القنطرة غرب ونعيمة سلمان إبراهيم مطر من مركز القنطرة غرب ومحمد عبد العزيز علي خليل من مركز القنطرة غرب.