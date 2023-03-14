إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة بني سويف

أعلنت مديرية أمن بني سويف نتيجة قرعة الحج 2023، والتي أجريت بواسطة الحاسب الآلي، في قاعة نادي ضباط الشرطة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

إجراء القرعة بواسطة الحاسب الآلي

وأجريت قرعة الحج ببني سويف بواسطة الحاسب الآلي، تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين

وهنأ المحافظ الفائزين في القرعة، مطالبًا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة، وخير سفراء لمصر عامة ولبني سويف بشكل خاص، ومحملاً إياهم أمانة الدعاء لمصرنا الغالية، بدوام نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية، والاستقرار، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم، ومتمنيًا التوفيق في العام المقبل لمن ما لم تشمله قرعة هذا العام.

من جانبه أكد مدير الأمن على اهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج، منوها بتضافر كل الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير في أداء مناسك فريضة الحج.