سعر طن الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «رفيع الحبة» بـ14 ألفا و650 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، استقرارا في بعض الأصناف، حيث سجل «رفيع الحبة» حركة بيع وشراء على نطاق واسع، كما شهد الأرز عريض الحبة حركة تداول كبيرة بأسواق المحافظات اليوم الثلاثاء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم جاء كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 14 ألفا و750 جنيها.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 14 ألفا و650 جنيها.

إنتاجية كبيرة للأرز الشعير

وأشار «عبدالغفار» أن طن الأرز الشعير اليوم، حقق إنتاجية كبيرة للعام المنقضي 2022 بنحو 6 ملايين و400 ألف طن أرز شعير، لافتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان نحو 81% من محصول الأرز الشعير، وذلك وفقاً المساحات المنزرعة بمحافظات مصر من المنزرع من المحصول.

يذكر أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير للعام الماضي بلغت مليون و200 ألف فدان أرز شعير من الأرز عريض الحبة والأرز رفيع الحبة.