«الجارديان»: محكمة بريطانية توافق على الطعن ضد سياسة ترحيل المهاجرين

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن طالبي اللجوء المُهددين بالترحيل إلى رواندا، حصلوا على إذن للطعن القانوني في تلك السياسية.

طعن على قانون ترحيل اللاجئين

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني، أن قاضيا بمحكمة الاستئناف حكم بأنه يمكن لمجموعة من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة تقديم طعن قانوني ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية بشأن ترحيلهم إلى رواندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف البريطانية جاستس أندرهيل، منح الإذن للمجموعة المكونة من 10 أشخاص من طالبي اللجوء للمملكة المتحدة قادمين من سوريا والعراق وإيران، بالاستئناف ضد سياسة الحكومة البريطانية حول تهديدهم جميعًا بالترحيل إلى رواندا.