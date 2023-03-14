رئيس وزراء بريطانيا: شحنات الأسلحة الصينية إلى روسيا تطور خطير ومقلق

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى تسريع وتكثيف المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا، وقال في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، إنّ شحنات الأسلحة من الصين إلى روسيا ستكون تطورا مقلقا وخطيرا للغاية.

سوناك: أفضل تطبيق للعقوبات هو التنسيق مع الحلفاء

وقال سوناك، ردا على سؤال عما إذا كان سيؤيد فرض عقوبات على الصين إذا كانت ستزود روسيا بالأسلحة: «أعتقد أنّ أفضل تطبيق للعقوبات هو التنسيق مع الحلفاء»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي صربيا، طالبت «حركة الاشتراكيين» التي يقودها مدير وكالة الأمن والمعلومات الصربية ألكسندر فولين باستقالة وزير الاقتصاد رادي باستا الذي دعا الحكومة إلى التحاق «بلجراد» بالعقوبات ضد روسيا بسبب الثمن الباهظ، لرفض دعم القيود الغربية، مؤكدة رفضها لسياسة العقوبات تجاه «موسكو».

وفي وقت سابق، قال باستا، إنّه يؤيد العقوبات الغربية ضد روسيا، داعيا جميع الوزراء للتحدث علنا ​​بشأن القضية. واتهم الاشتراكيون، باستا، بمحاولة تقويض استقلال وسيادة صربيا.

وأعربت «واشنطن» عن عدم اعتقادها بأنّ تطبيق الإعفاءات من العقوبات الخاصة بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يواجه أي عوائق، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزار الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث نيد برايس، أنّ زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إلى إيران في 12-13 مارس الجاري، دليل إضافي على تعزيز العلاقات بين موسكو وطهران، مشيرا إلى أن «واشنطن» أعربت في السابق عن قلقها بشأن تعميق العلاقات بين إيران وروسيا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ بلاده لا تستطيع تأكيد تقارير إعلامية حول تسليم روسيا لإيران أسلحة أمريكية اغتنمتها القوات في أوكرانيا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن السماح لآلاف اللاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة لفترة أطول، وقالت وزارة الأمن الداخلي إن التمديد مخصص لبعض الأوكرانيين وأفراد أسرهم من ذوي القرابة المباشرة، ممن سمح لهم بالدخول قبل بدء برنامج: «الوحدة من أجل أوكرانيا».

الخارجية الامريكية: «بكين» تدعي حيادها في الأزمة الأوكرانية

وعول برايس، على الصين في استخدام نفوذها لدى روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، أنّ «بكين» تدعي حيادها، لكنها تقدم لـ«موسكو» دعما اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.

وطالب عضو البرلمان الأوروبي، ميك ووليس، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ونظيره البريطاني ريشي سوناك، بوقف دعم أوكرانيا بعد حديثهما عن الأمن العالمي.

ميدانيا، أظهر الصاروخ الروسي البعيد المدى من طراز «إر 37 إم» فعاليته القصوى في أوكرانيا، فيما أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى تشاؤم متزايد بين المسؤولين الأوكرانيين بقدرة القوات على شن هجوم مضاد المتوقع أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبل، على المناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي.

وأوضحت «واشنطن بوست»، أنّ نوعية القوات الأوكرانية تراجعت في الفترة الأخيرة، نظرا لزيادة عدد المجندين الجدد، والذين لا توجد لديهم الخبرات العسكرية الضرورية، مشيرة إلى أنّ خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 120 ألف شخص بين قتيل وجريح، حسب التقديرات الأمريكية والأوروبية.

وشكى القادة العسكريين الأوكرانيين، فرار عدد كبير من المجندين الأغرار فور بدء القصف الروسي، وأنّ الكثيرين منهم يقبعون في الخنادق ويرفضون التوجه للقتال.

تواجد يخت «أندروميدا قرب جزيرة «ريوجن» الألمانية

وفي سياق قضية تفجيرات خطي أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، في سبتمبر 2022، ذكرت مجلة «شبيجل» الألمانية، أنّ يختا يحمل اسم «أندروميدا» الذي يعتقد أنّه استخدم في الحادث في بحر البلطيق، يرسو قرب جزيرة «ريوجن» شمال ألمانيا.

وفي ألمانيا، يعيد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، تنظيم قيادة الجيش بشكل جذري، بعد أن قرر إقالة المفتش العام إيبرهارد زورن وتعيين كارستن بروير، وفقا لما ذكرته مجلة «شبيجل» الألمانية.