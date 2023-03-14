لقاءات جماهيرية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الثلاثاء، لقاءًا جماهيريًا وعددًا من الأنشطة التوعوية لرواد مركز شباب قرية الكوامل قبلي بمركز المنشاة، ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

فعاليات الأسبوع المائي بسوهاج

وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شؤون البيئة.

لقاء جماهيري توعوي بسوهاج

أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، تم اليوم تنفيذ لقاءًا جماهيريًا لأهالي القرية لتوعيتهم بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمركز والقرية، وكذلك لاستقبال مشكلاتهم والعمل على حلها، كما جرى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية لتعريف الرواد بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وأهمية ترشيد استهلاك المياه، وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخدمية التي تتمثل في كسح مجاني ورفع عينات مياه وفحص عدادات واستقبال شكاوى المواطنين.

أنشطة متنوعة لمياه سوهاج

الجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بمركز الشباب.