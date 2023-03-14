رسالة مؤثرة بالدموع من عمرو الليثي لوالدته على «الحياة»: نعم السند

فاجأ المخرج نبيل عبدالنعيم، الإعلامي عمرو الليثي، بصورة لوالدته على الهواء، خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، الأمر الذي جعله يدخل في نوبة من البكاء، إذ قال عبدالنعيم: «هناك سيدة عظيمة من السويس، يجب أن نتحدث عنها اليوم، أنجبت ولدين (عمرو وشريف)، ولها جميل عند كل بيت في مصر، لأنها السبب في أن البرامج التعليمية تنتقل إلى شاشة التليفزيون».

وأضاف «عبدالنعيم»، خلال استضافته في البرنامج: « الست العظيمة اسمها (ليلى الديدي)، واللى هيتكلم عنها ابنها البكري عمرو الليثي، فهل ستسمح لنا أن نتحدث عنها اليوم؟ ماذا تمثل لك يا عمرو السيدة ليلى الديدي؟»، فيما لم يتمالك عمرو الليثي، دموعه وانهمر بالبكاء على الهواء، بعد مشاهدة صورتها، مصاحبة بأغنية «الست دي أمي».

وعلق عمرو الليثي: «أمي فعلًا عمري ما اتكلمت عنها أو نزلت صورتها أو ظهرت، ودي هتكون أول مرة، ونعم الأم، كانت ست مكافحة من مواليد السويس، تزوجت أبويا وهو كان ضابط شرطة، فقدت ابنها الصغير أخويا شريف، ومات على إيديها وهو في حضنها، ورغم ذلك كانت ونعم الصبر في المحنة، وحامدة وشاكرة لله، وغرست هذه الصفات بداخلي، وكانت السند لأبويا فى آلامه قبل أفراحه، وبعد وفاته أصبحت هي الأب والأم بالنسبة لي، وهى الآن عايشة معايا، ربنا يديها الصحة».

ووجه رسالة لكل من فقد والدته، بأن يترحم عليها ويدعي لها، ومن كانت والدته على قيد الحياة، بأن يودها ويسأل عنها، ويقبل يديها كل يوم، ثم مقدما التهنة لكل الأمهات: «كل عيد أم وأمهاتنا طيبين».