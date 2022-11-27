شخصيات عامة وسياسية في عزاء عم الإعلامي عمرو الليثي (صور)

أقيم منذ قليل، عزاء المنتج الكبير وجيه الليثي، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، الذي وافته المنية أمس السبت، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.

عمرو الليثي يتلقى عزاء عمه

وتلقى العزاء ابن شقيقه الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي، وبحضور وزراء ومستشارين وإعلاميين ونقباء وأعضاء مجلس النواب ورجال أعمال ورؤساء جامعات.

أشرف زكي أبرز الحاضرين

كما حضر عدد من الإعلامين والشخصيات العامة، على رأسهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، والإعلامي يوسف الحسيني، وطارق علام، والفنان كمال أبو رية، وشريف رمزي، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج معتز التوني، والمخرج أحمد صقر، وأحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والإعلامية سهير جودة، فضلًا عن بعض الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.