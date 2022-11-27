عمرو الليثي يستقبل عزاء عمه في الحامدية الشاذلية.. ويوسف الحسيني أول الحضور (صور)

يستقبل الإعلامي عمرو الليثي، العزاء في عمه المنتج السينمائي وجيه الليثي، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الأحد، حيث بدأ يتوافد أصدقاء العائلة حتى الآن.

وحرص الإعلامي يوسف الحسيني، على تقديم واجب العزاء في الفقيد الراحل، وعلاء عابد، عضو مجلس النواب، والإعلامية سهير جودة.

وكان عمرو الليثي، أعلن عن وفاة عمه وجيه الليثي، صباح أمس السبت، وخرجت صلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود، حيث طالب الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

نقابة السينمائيين: أمضى مسيرة فنية بنبل

وكانت نقابة المهن الموسيقية، نعت المنتج وجيه الليثي، قائلة في بيانٍ صحفي، إنه «أمضى مسيرة فنية بنبل، حافظت على العلاقات الإنسانية الصادقة وأسهمت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية الكلاسيكية التي سطرت في تاريخ صناعة السينما في مصر والعالم العربي».

من هو وجيه الليثي؟

وجيه الليثي، بدأ مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الأعمال السينمائية، من أبرزها «عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيرة».