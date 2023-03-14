إقبال السياح على رحلات الغطس بالغردقة رغم تقلبات الطقس.. «السر تحت الماء»

شهدت شواطئ الغردقة إقبال السياح على رحلات الغطس رغم الأجواء الباردة والتقلبات الجوية وسقوط أمطار في عدد مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء للاستماع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية في حالة من الهدوء تحت الماء.

إقبال سياح الغردقة على رحلات الغطس

وكشف أحمد بيجو مدرب غطس بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رحلات الغطس جذبت السياح رغم البرودة وسقوط الأمطار، ويكمن السر تحت الماء، حيث الأجواء الدافئة والتي لا تتأثر بالاحوال الجوية في أعماق البحر عكس الأجواء على سطح الماء، والتي تشهد درجة حرارة منخفضة.

وأشار «بيجو» أن السياح حرصوا على ارتداء بدلة الغطس والنزول في أعماق البحر بشواطئ الغردقة، واستمروا تحت المياه فترة طويلة للاستمتاع بالأجواء الدافئة ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة.

استمتاع السياح برحلات الغطس

ومن جانبه، أكد حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن درجة الحرارة تحت سطح الماء دافئة شتاء في شواطئ الغردقة، لذلك يفضل السياح رحلات الغطس ويقبلون عليها، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» أن الأجواء الحالية التي تشهدها البلاد تشبه الأجواء الأوروبية من حيث انخفاض درجات الحرارة طوال العام.