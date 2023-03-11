8 مدن ضمن قائمة «الأكثر دفئا» في طقس اليوم.. بينها الغردقة والأقصر

تشهد 8 مدن مصرية اليوم السبت ارتفاعًا في درجات الحرارة لتسجل العظمى أعلى معدل ما بين 32 و29، بينما سجلت الصغرى و12 و16 درجة مئوية، في طقس شديد الحرارة وحار نهارًا، ومائل للبرودة ليلا.

كما تسطع الشمس نهارًا في الـ8 مدن والتي تنتمى جميعها لصعيد مصر، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بينما يسود بها طقس لطيف ليلا وعقب انتهاء فترة الظهيرة.

طقس اليوم بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة المدن الأكثر دفئا في مصر اليوم السبت:

مدينة أسوان 32 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى.

مدينة أبو سمبل 30 درجة مئوية للعظمى 13 درجة مئوية للصغرى.

مدينة الأقصر 31 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى.