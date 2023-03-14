محمد رمضان يشيد بالفنان عصام السقا: واحد من مفاجآت «جعفر العمدة»

أشاد محمد رمضان بالفنان عصام السقا، الذي يشارك معه في مسلسل جعفر العمدة، ويخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023 وذلك من خلال منشور خاص.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة له مع الفنان عصام السقا من كواليس مسلسل جعفر العمدة عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

محمد رمضان يشيد بعصام السقا

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة، قائلا: «ده نعيم فتوح ابن خال جعفر العمدة وصاحبه والمسئول الأول عن كل حساباته البنكية مش الفيسبوكية النجم الصاعد عصام السقا واحد من مفاجات جعفر العمدة ثقة في الله نجاح».

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وزينة ومي كساب، وإيمان العاصي ومنة فضالي ومنذر رياحنة وهالة صدقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور فكرة العمل حول شخصية جعفر الذي يقدمها الفنان محمد رمضان، ويمتلك مجموعة العمدة جروب، وهي أكبر مجموعة تجارية، وعلى الجانب الآخر متزوج من أربعة سيدات.