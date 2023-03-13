أبطال مسلسل جعفر العمدة في ضيافة رامي رضوان ببرنامج «مساء dmc» غدا

يحل أبطال مسلسل جعفر العمدة ضيوفا على إحدى حلقات برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة قناة dmc، غدا الثلاثاء الموافق 14 مارس.

وانتهى الإعلامي رامي رضوان من تسجيل اللقاءات مع أبطال مسلسل جعفر العمدة داخل اللوكيشن الخاص بالتصوير، ومنهم الفنان محمد رمضان الذي سيكشف حصريا عن كثير من التفاصيل الخاصة بالعمل والشخصية التي يقدمها.

صناع مسلسل جعفر العمدة مع رامي رضوان

وتم تسجيل لقاء أيضا مع المخرج محمد سامي والذي كشف عن كواليس العمل مع محمد رمضان وستعرص الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساء وكان بالفعل قد تم طرح البرومو الخاص بالحلقة.

ومسلسل جعفر العمدة يعيد الثنائي محمد رمضان ومحمد سامي للتعاون مجددًا بعدما كانا قد حققا نجاحات كبيرة من قبل منها على سبيل المثال مسلسل البرنس والأسطورة وغيرهم.

فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

ومسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومى كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.