تعرف على شخصية الفنان الأردني منذر رياحنة في مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، تفاصيل شخصيته التي يجسدها في مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

قال منذر رياحنة عبر صفحته الرسمية بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «أنا شوقي فتح الله ما أقراش مع حد أكثر من فتحتين والفاتحة التانية مأجلها.. استنوني في مسلسل جعفر العمدة».

كان منذر رياحنة قد أعرب مؤخرا فى تصريحات تلفزيونية عن سعادته للمشاركة مع الفنان محمد رمضان فى عمل درامي واحد.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والمسلسل من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم مجموعة من الشباب الصاعد.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار دراما الأكشن الصعيدي، ويحاول محمد رمضان خلال المسلسل، البحث عن نجله المفقود، ويدخل بعدها في صراع كبير مع الفنان منذر رياحنة، ومن ثم تتصاعد الأحداث في إطار تشويقي.