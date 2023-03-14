محمد رمضان يكشف كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة في مصر الجديدة «فيديو»

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو من كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة، والذي انتهي من تصويرة منذ أيام.

ونشر محمد رمضان فيديو في أثناء تصويره بمنطقة مصر الجديدة، وعلق عليه قائلا: «شكرًا أهالي مصر الجديدة الكرام على حسن تعاونكم معنا في تصوير مسلسل جعفر العمدة ونعتذر لكم على الإزعاج».

مسلسل «جعفر العمدة»

وأعلن الفنان محمد رمضان منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام الانتهاء من تصوير مسلسل «جعفر العمدة»للحاق بالسباق الرمضاني 2023 ويضم فيه المسلسل عدد كبيرة من نجوم الفن أبرزهم زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.