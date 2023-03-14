مليون مشاهدة لأغنية «أنا قادر» من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان «فيديو»

حققت الأغنية الدعائية «أنا قادر» لمسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، ردود فعل واسعة منذ طرحها مساء الأحد الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير، إذ حصدت مليون مُشاهدة في أقل من يومين.

وتصدرت «أنا قادر» من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، تريند موقع «يوتيوب»، وهي من غناء وألحان أحمد سعد، وأشعار وأداء صوتي للشاعر هشام الجخ، حيث أشاد الجمهور بصُناع المشروع، إذ قال أحد المتابعين: «الصوت الحلو، والشاعر القوي، والممثل الموهـوب بعمل واحد».

متابع: «مستنين مسلسل جامد يا رمضان»

وقال آخر حول الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، «هذه هي العظمة.. جمعت نجومية محمد رمضان، وجمال صوت أحمد سعد، وجمال أقوى شاعر في الوطن العربي هشام الجخ»، فيما أضاف آخر: «واضح أن في شغل عالي في المسلسل السنة دي من إعلانات لأغنية وتسويق.. شغل عالي يا رمضان.. والحاجة الحلوة بتبان من عنوانها والاهتمام بيها.. مستنين مسلسل جامد يا رمضان».

ومن المُقرر، أنّ يُقدم أحمد سعد «تتر» مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان، بصوته، بجانب غناء مجموعة أخرى من الأغاني ستُذاع ضمن الأحداث، بجانب رباعية لـ مي كساب، ورباعية لـ مروة ناجي.

أبطال مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والمسلسل من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم مجموعة من الشباب الصاعد.