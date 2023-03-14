رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية من 8 أحياء والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة

تمكنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية من رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية اليوم من شوارع المدينة الساحلية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، بعدما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

رفع مياه أمطار الإسكندرية من الشوارع

وفي هذا الصدد، تابع اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب أعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار بشارع أنور السادات، وامتداد شارع جمال عبد الناصر ببرج العرب القديم وقرية بيهج، وعدد من مناطق التجمعات بنطاق المركز.

وتابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رفع تراكمات أمطار الإسكندرية غربا

كما تابع السيد موسى رئيس حي العامرية أول أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مخزن الزيت والوكالة، والخاصة الملكية، وشارع قرية الأطفال وشارع البنك.

وفي حي غرب، تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أعمال رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى كسح تجمعات المياه من شارع الطنبوري من المحمودية.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى تداعيات موجة الطقس السىء والانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل الفوري مع عدد من النقاط التي شهدت تجمعات خفيفة بنطاق الحي.

كما تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، مع جميع الجهات المعنية تداعيات موجة الطقس السيىء، وأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

استمرار الطوارئ لمواجهة أمطار الإسكندرية

علي الصعيد ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة ضمن تقلبات طقس الإسكندرية، حيث تستقبل الغرفة كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.