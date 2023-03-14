خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات.. تتراوح بين 170 و1635 جنيها

زيادة المعاشات تشغل فئة كبيرة من المواطنين المستحقين لها، لا سيما بعد قرار الرئيس السيسي بزيادتها بنسبة تصل إلى 15% و25% بداية من أبريل المقبل، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية معرفة الزيادة في المعاشات، ضمن خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من برامج الدعم النقدي، عن طريق زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ويمكن معرفة زيادة المعاشات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وتسجيل الدخول بالرقم القومي، باتباع الخطوات التالية:

خطوات معرفة زيادة المعاشات

1- زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- اختر تسجيل الدخول، وادخل الرقم القومي.

3- اختيار «استعراض تطور زيادة المعاشات» لمعرفة الزيادة في معاشك.

3- اختيار صاحب المعاش أو الشخص المستعلم ثم بدء الخدمة، في حالة إذا كنت مستخدمًا للموقع.

4- في حالة إذا لم تكن مستخدمًا للموقع وليس لك حساب، يمكنك التسجيل بإدخال الاسم الأول، واسم الأب والجد، واسم العائلة، والرقم القومي ثم الرقم التأميني، والبريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة مرور.

5- انقر على كلمة أنا لست روبوت.

6- انقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

7- انقر على تسجيل.

8- تظهر قيمة زيادة المعاشات بعد إتمام هذه الخطوات.

تكلفة زيادة المعاشات

وفي وقت سابق قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هناك 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات المقرر صرفها في أبريل المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

الحد الأدنى لزيادة المعاش

ويبلغ الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها، ويتم حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، فعلى سبيل المثال من يتقاضى 1800 جنيه سيكون معاشه بعد الزيادة 2070 جنيها، ومن يتقاضى 1900 جنيه سيكون معاشه بعد الزيادة 2185 جنيها، ومن يتقاضى 2000 جنيه، سيكون معاشه بعد الزيادة 2300 جنيه.