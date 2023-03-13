آلية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.. 15% بداية من أبريل المقبل

خدمات إلكترونية عدة، أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، لجميع المستفيدين من المعاشات، ومن ضمن هذه الخدمات إتاحة الاستعلام عن زيادة المعاشات، من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 دون الخروج من المنزل.

وترصد السطور التالية، آلية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، بنسبة 15% بداية من أبريل المقبل، وفقا للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

آلية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.. بنسبة 15% أبريل المقبل

أولا: تبدأ خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر هذا الرابط.

ثانيا: عند فتح الموقع ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، قم بالضغط على «صاحب المعاش».

ثالثا: بعد ذلك قم بالضغط على «استعراض تطور زيادة المعاشات».

رابعا: بعد ذلك يطلب منك الموقع إدخال الرقم القومي وكلمة المرور المخصصة، إذا كنت مستخدما للموقع من قبل ولديك كلمة مرور.

خامسا: في حالة إذا لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا، وإدخال كل البيانات التالية «الاسم الأول واسم الأب، اسم العائلة، كتابة الرقم القومي ثم الرقم التأميني، إدخال البريد الإلكتروني، وإدخال كلمة للمرور ثم إدخالها مرة أخرى».

سادسا: الضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام».

سابعا: يقوم المستعلم عن زيادة المعاشات 2023 بالضغط على «تسجيل».

ثامنا: يمكن للمستعلم الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.