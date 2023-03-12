آخر أخبار المعاشات اليوم.. حقيقة زيادة الـ500 جنيه على شهر أبريل

حقيقة زيادة الـ500 جنيه من معاشات أبريل، تُعد من أكثر الأمور التي تهم أصحاب المعاشات خلال هذه الأيام، خاصة مع قرب حلول شهر أبريل المقبل، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة المعاشات بنسبة 15%، خلال الأيام القليلة الماضية، اعتبارا من شهر أبريل لهذا العام.

وعن الزيادة، قالت مصادر في الهيئة، إنها لن تكون بمبلغ مالي محدد يطبق للجميع، ولكن بنسبة 15%، دون تحديد قيمة معينة للزيادة.

حقيقة زيادة الـ500 جنيه من معاشات أبريل

ومن جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات 170 جنيهًا والحد الأقصى لزيادة المعاشات 1635 جنيهًا، لجميع المستفيدين من المعاشات بإجمالي 11 مليون مواطن تبلغ 55 مليار جنيه سنويا.

وعن حقيقة زيادة الـ500 جنيه من معاشات أبريل، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات 15%، سيستفيد منها حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 أبريل 2023 وحتى 30 يونيو 2023.

توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري»

كما أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يمكن صرف معاشات شهر أبريل من أي ماكينة صرف آلي تابعة للبنوك أو مكاتب البريد، أو أي منفذ من منافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

كما أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أن معاشات شهر أبريل، ستكون متاحة بكل فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري»، لافتا إلى أنه يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار للتسهيل على أصحاب المعاشات.

ويعد حقيقة زيادة الـ500 جنيه من معاشات أبريل، آخر الأخبار المتداولة اليوم، حيث تُعد من أكثر الموضوعات بحثا من قبل أصحاب المعاشات.