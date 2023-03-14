جامعة عين شمس تكرم الشاعر أحمد حسن راؤول في حفل مبهر

كرمت جامعة عين شمس، الشاعر أحمد حسن راؤول بمناسبة تخطي أعماله الوطنية 30 عملا وطنيا رسميا خلال 5 سنوات فقط.

حضور كبير في حفلة عين شمس

وحضر التكريم عدد كبير من الطلاب يقدر بـ30 ألف طالب وطالبة، وقدم التكريم أسرة طلاب من أجل مصر الأسرة المركزية لجامعات مصر، والتي أهداها راؤول أغنية باسمها خلال الحفلة من ألحان وغناء عماد كمال وتوزيع رامي نوار.

والاحتفالية يحييها النجم أحمد سعد والمطرب الشاب محمد شاهين، وقام بتقديم الحفل الإعلامي خالد عليش.

أغنية أهل المنيا

وكان الشاعر أحمد حسن راؤول، مؤلف أغنية «أهل المنيا» التي قدمها الفنان محمد عدوية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حفل افتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا، كشف كواليسها لـ الوطن قائلا: «الحمد لله خلال الفترة الماضية، كنت أنا من يكتب أغنيات المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف محافظات الجمهورية فقدمت أغنيات في حفلات المنصورة وسوهاج التي قدمها الفنان وائل الفنشي بصوته مؤخرا».