أحمد حسن راؤول مشيدا بملف «الوطن» عن محمد منير: متفرد وشامل

أشاد الشاعر أحمد حسن راؤول بعدد صحيفة «الوطن» الصادر اليوم، الذي يحتفى بالمطرب الكبير محمد منير في ذكرى ميلاده بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، قائلا، إنه ملف متفرد وشامل لتاريخ أحد أهم مشروعات الموسيقى في الوطن العربي، النجم محمد منير.

وأضاف راؤول في تصريحات لـ«الوطن»: ملف محمد منير المنشور بـ«الوطن» «حلو أوي»، ويغطي التجربة الفنية للنجم الكبير، «وعن نفسي فخور إني اصبحت جزءًا من تاريخ أحد أهم مشاريع الموسيقى في الوطن العربي الكينج محمد منير، وإن اسمي يتحط جنب اسمه، وأسماء كبار صناع الموسيقى على مر التاريخ في التقارير التاريخية عنه».

وأضاف: «لي في هذا التاريخ 3 أغنيات، وليس مجرد غنوة منهم، بل وتحمل اسم ألبوم، يعني لما يتعمل تقرير عن البومات الكينج، زي ما هيقولوا شبابيبك والفرحة وفي عشق البنات، هيقولوا (باب الجمال) اللي هي كلمات أحمد حسن راؤول»

ملف الفنان محمد منير

ونشرت صحيفة «الوطن» في عددها اليوم ملفًا من 5 صفحات يحتفي بالفنان المصري، بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، بمناسبة عيد ميلاده، تقديرًا لمسيرته الفنية والغنائية على مدار مشواره الفني الطويل.

وتحدّث مجموعة من نجوم الثقافة والفن عن صاحب «اللية يا سمرا» محمد منير في الملف، ومن بينهم الشاعر الغنائي والرسام مجدي نجيب، الذي تعاون معه في العديد من الأغاني، وجاء موضوعه بعنوان: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ«ناصر» بصوت «منير».

كما تضمن الملف حوار للفنان هاني شنودة، الذي تحدث فيه عن تجربة محمد منير، وكذلك الملحن حلمي بكر، إضافة إلى مجموعة من شهادات عدد من الفنانين وأصدقاء منير من بينهم نجلاء بدر ولقاء الخميسي.