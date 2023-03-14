السياحة: أقصى مسافة بين سكن الحجاج المصريين والحرم المكي 4 آلاف متر

قالت وزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة التي تحجز فنادق أو عمائر للحجاج، تبعد مسافة أكثر من 1250 مترا عن الحرم المكي، عليها توفير «شاتل باص» لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكي.

ضرورة توفير شاتل باص لنقل الحجاج إلى الحرم

وأضافت الوزارة في بيانها، خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، أن أقصى مساحة مسموح التسكين بها لحجاج السياحة بمكة المكرمة هي 4 آلاف متر عن الحرم المكي، موضحة أن أقصى مسافة مسموح بتسكين الحجاج بها بالمدينة المنورة هي 1000 متر عن الحرم النبوي الشريف.

لجان لمعاينة مساكن إقامة الحجاج بكل من مكة والمدينة

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن لجان الوزارة ستتواجد بالمملكة العربية السعودية قبل بدء موسم الحج، وذلك لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تحدده شركات السياحة لإقامة حجاجها بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك للتأكد من مطابقة تلك المساكن للضوابط التى وضعتها الوزارة بخصوص مواصفات سكن الحجاج، إضافة إلى التأكد من عدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بمطالع الجبال.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص الفنادق والعمائر التي جرى معاينتها من قبل لجان وزارة السياحة، خلال السنوات الماضية فإنه يعاد مطابقتها ميدانيا، وفقا لنموذج المعاينة الصادر حينها من قبل لجان الوزارة وتحرير نموذج إلكتروني للمطابقة وفقا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، أكدت أن سكن حجاج الحج السياحي مستوى 5 نجوم بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج سيكون بفنادق 5 نجوم، على أن يكون أقصى عدد لإقامة حجاج هذا المستوى فى غرفة واحدة 4 أفراد.