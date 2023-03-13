«السياحة» تقدم أرخص برامج الحج بمصر العام الجاري.. للبسطاء ومحدودي الدخل

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي أصدرتها وزارة السياحة مؤخرا اهتمت بشكل كبير بمحدودي الدخل والبسطاء، حيث منحت نحو 75% من إجمالي حصة الوزارة من تأشيرات الحج البالغة نحو 16 ألف تأشيرة للبرامج الاقتصادية.

تخصيص 50% من حصة السياحة لبرنامج الإقتصادى طيران

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار خصصت 8 آلاف تأشيرة أي ما يعادل 50% من حصة الحج السياحى للبرنامج الاقتصادي طيران، كما خصصت أيضا 4 آلاف تأشيرة بما يعادل 25% من الحصة للحج البري وهو أحد المستويات الاقتصادية، في مقابل تخصيصها لـ 4 آلاف تأشيرة فقط للحج السياحي فئة الـ 5 نجوم.

سعر الحج البري 130 ألف جنيه

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أتاحت الفرصة لمحدودي الدخل لأداء مناسك الحج هذا العام، قدمت للمواطن المصرى أقل سعر لبرنامج حج خلال 2023 حيث حددت سعر برنامج الحج البرى بـ 130 ألف جنيه وهو أقل سعر لبرنامج حج يتم تنظيمه بمصر هذا العام، وذلك بالرغم من جودة خدماته، لافتا إلى أن توقعاته بأن يبلغ عدد المتقدمين للبرامج الاقتصادية للحج السياحي (البري والاقتصادي طيران) أكثر من 85% من إجمالي المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام.

وأوضح أن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام جاءت معبرة عن زيادة أسعار الغرف الفندقية بمكة المكرمة والمدينة المنورة هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى سعر صرف الريال السعودي حاليا بالمقارنة بموسم الحج لعام 2022، مشيرا إلى أن نسب الإقبال على التقدم للحج السياحي لهذا العام لن تكون منخفضة وستكون جيدة.

يشار إلى أن أسعار برنامج الحج الاقتصادي طيران خلال العام الجاري بلغ نحو 130 ألف جنيه دون تذكرة السفر، فيما تم تقسيم مستوى الحج الـ 5 نجوم إلى 3 برامج بلغت قيمة الأول 230 ألف جنيه والثاني 275 ألف جنيه والثالث 310 آلاف جنيه وجميع تلك الأسعار دون احتساب تذكرة السفر.