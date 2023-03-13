إلزام شركات السياحة بنقل الحجاج في أتوبيسات حديثة.. «ممنوع أقل من موديل 2015»

وضعت وزارة السياحة والآثار، العديد من الاشتراطات للسماح لشركات السياحة بتنظيم برامج الحج البري لهذا العام، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برا ذات مواصفات حديثة، والأ يقل الموديل الخاص بها عن عام 2015، وإلزام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج البري بالشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار.

قدوم ومغادرة حجاج السياحة المستوى البري عبر منفذ حالة عمار

وأوضحت وزارة السياحة خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، أنّ قدوم ومغادرة حجاج السياحة المستوى البري سيكون عبر منفذ حالة عمار على الحدود السعودية، وسيتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة (منى - عرفات) بالأتوبيسات السياحية التي قدموا بها من مصر.

شركات السياحة تتولى تنفيذ حج الفرادى

وأوضحت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، أنّ شركات السياحة المصرية ستتولى تنفيذ حج الفرادى وهو «الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة»، لافتة إلى أنّ تنظيم شركات السياحة لتأشيرات حج الفرادى يأتي تطبيقا لنص القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

واشترطت وزارة السياحة والآثار على شركات السياحة الراغبة في تنظيم تأشيرات حج الفرادى، الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج.

أما بخصوص تنظيم شركات السياحة لحج الهيئات، ألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات الراغبة في تنظيم التأشيرة بالالتزام ببرنامج الحج المقدم من الشركة إلى وزارة السياحة، على أن تكون خدمات الطوافة بمنى وعرفات بذات مستوى البرنامج سواء كان اقتصادي أو سياحي فئة 5 نجوم، إضافة إلى الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج هذا العام.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنّ أسعار برامج الحج البري لهذا العام تبلغ نحو 130 ألف جنيه، موضحة أنّها خصصت 25% من حصتها من تأشيرات الحج للمستوى البري.