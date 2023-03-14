مواصفات سكن حجاج السياحة في مكة والمدينة.. «فنادق وعمارات مصنفة»

حددت وزارة السياحة والآثار، مواصفات المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لهذا العام، موضحة أن سكن حجاج مستوى الحج السياحى فئة 5 نجوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، سيكون في فنادق 5 نجوم، شامل تقديم وجبتين يوميا بنظام البوفية المفتوح سواء فطار وغداء أو فطار وعشاء، لافتة إلى أن الحد الأقصى لإقامة الحجاج بغرفة واحدة هو 4 أفراد.

مواصفات الإقامة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات

وأشارت الوزارة خلال ضوابط الحج السياحى، إلى أنّ إقامة حجاج مستوى الـ5 نجوم بالمشاعر المقدسة «منى وعرفات»، ستكون بهناجر فاخرة وبإقامة كاملة، تشمل تقديم 3 وجبات في اليوم عبارة عن وجبة فطار جافة، إضافة إلى وجبتين ساخنتين بالغداء والعشاء، لافتة إلى أنّ انتقالات حجاج الـ5 نجوم من فنادق مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، ستكون بأتوبيسات خاصة موديل حديث، فيما ستكون الانتقالات الداخلية داخل المملكة العربية السعودية بأتوبيسات خاصة موديل حديث أو طيران.

وأوضحت الوزارة أنّ مواصفات السكن الخاصة بحجاج المستوى الاقتصادى «الطيران والبري» في مكة المكرمة ستكون بفنادق سياحية أو عمائر مصرح لها بالتسكين، ومفعلة على المسار الإلكترونى السعودي، وحاصلة على موافقة لجان المعاينات التابعة لوزارة السياحة بكونها معتمدة للسكن.

مواصفات فنادق إقامة الحجاج في البرامج الاقتصادية

وأكدت أنّ مواصفات مساكن حجاج المستوى الاقتصادى بالمدينة المنورة، ستكون في فنادق إيواء سياحى أو مايعادلها من العمائر، شريطة موافقة لجان وزارة السياحة واعتمادها كمساكن للحجاج، لافتة إلى أنّ مواصفات سكن الحجاج بمنطقة العزيزية في مكة أو مايماثلها ستكون بفنادق أو بعمائر مصرح لها بتسكين الحجاج، ومفعلة على المسار الإلكتروني، وتقع في شوارع رئيسية ومنطقة بها خدمات، على أن يكون التسكين بالغرف رباعى أو خماسى أو سداسى بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع بحد أقصى 6 أفراد.