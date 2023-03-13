هل أسعار برامج الحج السياحي قابلة للتعديل؟.. «السياحة» تجيب

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أسعار برامج الحج السياحي التي أعلنتها الوزارة قابلة لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية، أو في حال وجود أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، لافتة إلى أنّه تم احتساب سعر صرف الريال السعودي عند تسعير البرامج بـ8 جنيهات و17 قرشا.

لن يتم إقرار أي زيادة إلا بموافقة اللجنة العليا للحج والعمرة

وشددت وزارة السياحة والآثار خلال ضوابط الحج التي أعلنتها على أنه لن تتم أي زيادة فى أسعار برامج الحج السياحي عن التي أعلنت إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه، موضحة أنه في جميع الأحوال لا تسري أي زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة وإحاطة وزير السياحة بما يطرأ من تعديل في الأسعار.

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه تم حساب أسعار برامج الحج السياحى على اعتبار أن سعر خدمات الطوافة بمنى وعرفات لمستوى الـ5 نجوم بمبلغ 6 آلاف ريال سعودي، كما أنه تم تسعير برنامج الحج المستوى الإقتصادى طيران والبرى على إعتبارأن سعرخدمات الطوافة بـ 2888 ريالا سعوديا، لافتة إلى أنّ أي زيادة في أسعارخدمات الطوافة سيتم عرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة للنظر في إقرارها من عدمه.

أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

وأوضحت الوزارة أن أسعار الحج السياحي لهذا العام جاءت على النحو التالي:

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم وحتى 250 مترا من الحرم بـ310 آلاف جنيه دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 مترا وحتى 1250 متر من الحرم المكي بـ 275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق تبعد عن الحرم من 1250 مترا وحتى 4000 متر بـ230 ألف جنيه دون تذكرة السفر.

المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- المستوى البري بـ130 ألف جنيه.